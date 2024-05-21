الرياضة

رونالدو على رأس قائمة البرتغال في كأس أمم أوروبا 2024

محمد ابو الوفاaccess_time14 / ذو القعدة / 1445 هـ      21 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالدو على رأس قائمة البرتغال في كأس أمم أوروبا 2024

حضر نجم النصر، كريستيانو رونالدو (39 عامًا) في قائمة المنتخب البرتغالي المشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا هذا الصيف.


وأصدر المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، اليوم الثلاثاء، قائمة مكوّنة من 26 لاعبًا، على رأسهم رونالدو الذي سيشارك في اليورو للمرّة السادسة.


وضمّت قائمة البرتغال نجمين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، هما روبن نيفيز لاعب وسط الهلال، وأوتافيو مهاجم فريق النصر وزميل رونالدو.


ويأمل رونالدو في قيادة منتخب (الملاحين) إلى اللقب الثاني في تاريخهم على مستوى أوروبا، بعد أن حصد معه اللقب في نسخة فرنسا 2016.


ويقدّم رونالدو موسمًا أسطوريًا مع فريق النصر، حيث سجّل 42 هدفًا من 42 مباراة في كل البطولات، كما قدّم 13 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *