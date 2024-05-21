رونالدو على رأس قائمة البرتغال في كأس أمم أوروبا 2024

حضر نجم النصر، كريستيانو رونالدو (39 عامًا) في قائمة المنتخب البرتغالي المشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا هذا الصيف.



وأصدر المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، اليوم الثلاثاء، قائمة مكوّنة من 26 لاعبًا، على رأسهم رونالدو الذي سيشارك في اليورو للمرّة السادسة.



وضمّت قائمة البرتغال نجمين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، هما روبن نيفيز لاعب وسط الهلال، وأوتافيو مهاجم فريق النصر وزميل رونالدو.



ويأمل رونالدو في قيادة منتخب (الملاحين) إلى اللقب الثاني في تاريخهم على مستوى أوروبا، بعد أن حصد معه اللقب في نسخة فرنسا 2016.



ويقدّم رونالدو موسمًا أسطوريًا مع فريق النصر، حيث سجّل 42 هدفًا من 42 مباراة في كل البطولات، كما قدّم 13 تمريرة حاسمة إلى زملائه.