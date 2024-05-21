حلول السلامة الذكية وطائرة «بارق».. «الإلكترونيات المتقدمة» تستعرض قدراتها التصنيعية

البلاد – الرياض

تستعرض شركة “الإلكترونيات المتقدّمة” قدراتها التصنيعية المتقدمة وخبراتها التقنية أمام حضور عالمي كبير ، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من مؤتمر مستقبل الطيران ، بصفتها شريكًا إستراتيجيًا.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس زياد المسلَّم ، أن “هذا الحدث يعد حافزًا لتطوير القدرات الصناعية للمملكة العربية السعودية وتأكيد التزامنا بالابتكار التقني” مضيفا أن المؤتمر يوفر منصة استثنائية للتفاعل وتبادل المعرفة واستكشاف الابتكارات الرائدة في صناعة الطيران. وتسهم هذه الفعاليات في تمكين الشركات السعودية، حيث تتيح لنا فرصًا استثنائية لعرض قدراتنا أمام العالم، وتعزيز تنافسيتنا، وجذب الاهتمام العالمي”.

ويعرض جناح شركة الإلكترونيات المتقدمة في الحدث مجموعة من المنتجات والحلول المتطورة، بما في ذلك مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة ومتابعة حركة المسافرين والذي يُعد من المشروعات التي تُقدم حلولًا تقنية واعدة لقياس تجربة المسافر، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للطيران لتحسين وتعزيز تجربة المسافر في مطارات المملكة بالإضافة للنقلة النوعية في التحول الرقمي الذي يُسهم فيها المشروع كجزء من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما سيتم استعراض نظام “حمى” ، ونظام فحص المركبات من الأسفل ، وحلول السلامة الذكية للمواقع (4S)، ونظام المواقف الذكي ، وطائرة “بارق” بدون طيار، وقدرات متنوعة في مجال الأمن السيبراني.