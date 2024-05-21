توني كروس يعتزل كرة القدم بعد يورو 2024

أعلن نجم ريال مدريد الإسباني، توني كروس (34 عامًا) اعتزاله اللعبة بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2024.



وقال لاعب الوسط -صاحب 108 مباراة دولية- عبر بيان رسمي الثلاثاء، في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به: إنّه قرر اعتزال كرة القدم.



وفد كروس إلى ريال مدريد صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونيخ مقابل 25 مليون يورو، وخلال 10 سنوات مع الملكي أصبح من أساطير النادي.



ظهر كروس في 463 مباراة بقميص (لوس بلانكوس) وحقق معه 22 لقبًا، أبرزهم 4 كؤوس في دوري أبطال أوروبا، و5 كؤوس لكأس العالم للأندية.



سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند في الأول من يونيو المقبل بملعب (ويمبلي) المباراة الأخيرة لكروس بقميص ريال مدريد.