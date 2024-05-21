تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم

البلاد ــ الرياض

تضم مبادرة “طريق مكة” – التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية المملكة 2030 “- خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم؛ وذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتبدأ عملية “الترميز” التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بفرز الأمتعة ووضع ترميز ثنائي (باركود) على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.

وعند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المسوؤلة بالخدمة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

وتهدف خدمة “الترميز” إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطارات بلادهم.