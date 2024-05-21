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تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم

صحيفة البلادaccess_time14 / ذو القعدة / 1445 هـ      21 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

تضم مبادرة “طريق مكة” – التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج “رؤية المملكة 2030 “- خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم؛ وذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتبدأ عملية “الترميز” التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بفرز الأمتعة ووضع ترميز ثنائي (باركود) على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل المعلومات المدونة على أمتعته نفسها.

وعند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المسوؤلة بالخدمة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة.

وتهدف خدمة “الترميز” إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطارات بلادهم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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