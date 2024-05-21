استثمار التقنيات الرقمية في قطاع الطاقة.. «أرامكو السعودية» تعزز ريادتها في الحوسبة الكمية

الظهران – واس

وقّعت أرامكو السعودية، اتفاقية مع شركة باسكال، العالمية الرائدة في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، لتركيب أول حاسوب كمي في المملكة, والتي ستقوم خلالها “باسكال” على تركيب وصيانة وتشغيل حاسوب كمي بسعة 200 كيوبت، وذلك بدءاً من النصف الثاني لعام 2025.

وأوضح النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية أحمد الخويطر أن تعاون أرامكو السعودية مع باسكال لجلب قدرات الحوسبة الكمية المتطورة وعالية الأداء إلى المملكة، حيث إن المشهد الرقمي الحالي سريع التطوّر، ويتطلب اغتنام الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والمؤثرة والتي تهدف إلى الريادة في استخدام الحوسبة الكمية في قطاع الطاقة.

بدوره ذكر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة باسكال جورج أوليفييه ريموند أن عصر الحوسبة الكمية لم تعد تقتصر على التنظير، بل إنها تنتقل إلى تطبيقات العالم الحقيقي، مما يمكّن المؤسسات من مواجهة التحديات التي كانت مستعصية في السابق على نطاق واسع، مبيناً أنه منذ إطلاق باسكال في عام 2019، تعمل على خوارزميات الحوسبة الكمية الملموسة التي تتوافق بصورة مباشرة مع استخدامات العملاء، منوهاً أن هذه الاتفاقية تسهم في تبنّى التسريع التجاري للتحوّل التقني في المملكة.

وسيستخدم الكمبيوتر الكمي في البداية نهجًا يسمى “الوضع التناظري”، وفي غضون العام التالي، سيتم ترقية النظام إلى “الوضع التناظري الرقمي” الهجين الأكثر تقدمًا، والذي يكون أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات الأكثر تعقيدًا.

وتسعى كلٌّ من أرامكو السعودية و”باسكال” للاستفادة من الكمبيوتر الكمي لتحديد حالات الاستخدام الجديدة، حيث إن لدى الشركتين رؤية طموحة لإنشاء مركز للأبحاث الكمية داخل المملكة، والذي من شأنه أن يشمل المؤسسات الأكاديمية الرائدة بهدف تعزيز الإنجازات في تطوير الخوارزمية الكمية – وهي خطوة مهمة لإطلاق الإمكانات الحقيقية للحوسبة الكمية.

وتعمل الاتفاقية على تسريع أعمال “باسكال” في المملكة، وذلك بعد أن افتتحت مقرًا لها في عام 2023، وتأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين في عام 2022م للتعاون في قدرات وتطبيقات الحوسبة الكمية في قطاع الطاقة، وقد شاركت شركة واعد فنتشرز التابعة لأرامكو السعودية أيضًا في جولة “باسكال” للتمويل من السلسلة (ب) في عام 2023.