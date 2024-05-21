أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج

جدة-ياسر خليل

نصحت اخصائية التغذية غاده ياسر ، ضيوف الرحمن بتناول الأطعمة والمشروبات من الأماكن المعتمدة والمراقبة صحيًا ، وعدم الشراء من الباعة المتجولة ، وذلك لعدم التعرض للتسمم الغذائي .

وقالت إن التسمُّم الغذائي هو حالة مرضية تحدث عادة بسبب تناول الغذاء الملوّث بالكائنات الحية الدقيقة المعدية، بما فيها الفيروسات، أو البكتيريا، أو الطفيليات، أو الفطريات ، ويمكن أن يحدث التسمُّم الغذائي نتيجة لوجود السموم المختلفة في الطعام المتناول، ويشمل ذلك السموم الطبيعة أو السموم الصناعية المضافة.

وتابعت : غالبًا ما تكون حالات التسمم الغذائي طفيفة غير خطيرة، حيث تتلاشى أعراضها بشكل تلقائي خلال أسبوع واحد، وذلك سواء تلقى المريض العلاج أو دون علاج. بينما تتطلب بعض حالات التسمم الغذائي الشديد الإدخال إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات ومن أهم الأعراض التي تظهر: الغثيان والتقيؤ وآلام وتشنُّجات في البطن وارتفاع درجة الحرارة والاسهال ،وعادة ما تظهر الأعراض خلال ساعات وتستمر لأسبوع.

وأردفت: يعتقد كثير من الأشخاص أن التسمُّم الغذائي غالبًا ما يحدث بسبب تناول الطعام خارج المنزل، ولكن في الحقيقة لا يرتبط تلوث الطعام بوجبات المطاعم فقط، بل يمكن أن يحدث من تناول الطعام الذي يتم طهيه في المنزل أيضًا ، فالأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو المصابين بأحد أمراض المناعة الذاتية والنساء الحوامل، وكبار السن وأيضا الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، هم أكثرالفئات عرضة للإصابة بالتسمُّم الغذائي مقارنة بغيرهم.

وأشارت أنه في حال الإصابة بالتسمم الغذائي، ينصح بتعويض السوائل المفقودة، وذلك من خلال زيادة كمية السوائل المتناولة، ومنها المشروبات الرياضية، وماء جوز الهند، وعصائر الفواكه، وفي الحالات الشديدة قد يتم إعطاء السوائل عبر الوريد. وتناول الأدوية المضادة للإسهال والأدوية المضادة للقيء والغثيان ، أيضا تناول المضادات الحيوية في حالات التسمُّم الغذائي البكتيري وتناول مكملات البروبيوتيك أو الأطعمة الغنية به تفيد بشكل كبير.

وعن الوقاية من التسمم الغذائي في موسم الحج ، خلصت إلى القول: يجب إتباع بعض النصائح وهي الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام أو إعداده ، والتأكد من حفظ وتخزين الطعام بشكل صحيح خصوصا مع موسم الحج الذي يتزامن مع فترة الصيف والارتفاع في درجات الحرارة ، حيث ينبغي عند شراء الأطعمة مراجعة تاريخ إنتاجها وانتهائها للتأكد من أنها صالحة للاستخدام ، أيضا يجب طهي الأطعمة، خصوصًا اللحوم والبيض، على درجات حرارة مناسبة تكفي لقتل الملوّثات التي يمكن أن تتواجد فيها ، تطهير وتعقيم أي شيء يتلامس مع المنتجات النيئة قبل استخدامه لتحضير الأطعمة الأخرى ولا يسمح بترك الأواني التي تحتوي على لحوم أو دجاج أو أسماك، وكذلك البيض أو الحليب ومشتقاته في درجة حرارة الغرفة لمدة تزيد عن ساعتين. والتأكد من غسل الفواكه والخضروات دائمًا قبل تقديمها. أيضا يجب تبريد أو تجميد الأطعمة القابلة للتلف سريعًا،كما يجب الحفاظ على نظافة أواني الطعام، وأواني الطبخ، وأسطح العمل داخل المطبخ.