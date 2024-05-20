الرياضة 4 ميداليات لسباحات القادسية في آخر بطولات الموسم

الدمام-البلاد

حصدت لاعبات السباحة بنادي القادسية، أربع ميداليات في آخر بطولات الموسم، بطولة المملكة للسباحة “سيدات”، التي أقيمت في مسبح الصالة الخضراء بالدمام في الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو الجاري. وشارك الفريق بعدد ٥ سباحات من جميع الفئات العمرية، وحقق الجميع نتائج مميزة في جميع السباقات. وحصلت السباحة شارلوت فيشر، من فئة الناشئات على الميدالية الفضية في سباق 50 م حرة، بزمن قدره 30.27 ثانية. كما حصلت على الميدالة الفضية في سباق 100 م حرة بزمن قدره 1:07 دقيقة، والميدالية البرونزية في سباق 200 حرة بزمن قدره 2:30 دقائق. وفازت السباحة سالين موسى، من فئة الشابات بالميدالية البرونزية في سباق 100 م حرة بزمن قدره 1:07 دقيقة.