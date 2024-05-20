165 ألف زائر من بريطانيا للسعودية

الرياض – البلاد

شهدت الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي إقبالاً كبيرًا من الزوار البريطانيين على السياحة في المملكة العربية السعودية، حيث استضافت أكثر من 165 ألف زائر من بريطانيا، وأصدرت أكثر من 560 ألف تأشيرة إلكترونية لمواطني المملكة المتحدة، ما يعكس جاذبية الوجهات السياحية السعودية وتنوعها.

وتعزيزا للروابط السياحية بين السعودية والمملكة المتحدة، جرى مؤخرًا توقيع اتفاقية تفاهم بين كل من الهيئة السعودية للسياحة، وهيئة السياحة البريطانية” فيزيت بريتن”، تغطي مجالات التعاون بين البلدين في قطاع السياحة.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية ضمن فعاليات معرض GREAT FUTURES التجاري الضخم في الرياض؛ بهدف بحث وتعزيز فرص التعاون الإستراتيجي، وفرص الاستثمار بين كل من البلدين في القطاعات التنموية المختلفة. وتمكن هذه الاتفاقية من تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئتين حول أفضل الممارسات في صناعة السياحة، وتطوير السياحة الداخلية وتعزيز السياحة الدولية بين كلا البلدين، وتقديم التجارب السياحية المميزة.