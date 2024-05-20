تفوق واستحقاق

تحظى الثروة البشرية الوطنية برعاية واهتمام بالغين من القيادة الرشيدة- حفظها الله- ويتجلى ذلك في مكانة ودور هذه الثروة الأهم والأغلى؛ كركيزة لمستهدفات وإنجازات رؤية المملكة 2030، والثقة الكاملة بقدراتها وتفوقها؛ علمًا وعملًا وابتكارًا، وقد أكد شباب وشابات الوطن ذلك في كافة المجالات، وتوثقها مكتسبات الموهوبين والموهوبات السعوديين من جوائز مرموقة في المسابقات العالمية الكبرى.

فقد سجل حصاد الرعاية والدعم الكريمين، أرقامًا مهمة لجوائز عالمية بلغت أكثر من 100 ميدالية ذهبية وفضية وجوائز كبرى وخاصة، في فضاء” آيسف 2024″ و” آيتكس 2024″ كأكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار، وتمثيل المملكة في أحسن صورة على منصات التتويج العالمية.

هذه الإنجازات النوعية، أكد عليها معالي وزير التعليم، نحو المزيد من القدرات والطموح لمكتسبات المنظومة السعودية الطموحة، المتمثلة في التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وأكاديمية طويق ومدارس مسك، وتعظيم الفرص في كافة مناطق الوطن، لمزيد من التفوق؛ علمًا وإنجازًا وسباقًا مع تطورات العصر تحت الراية الخفاقة، لتواصل المملكة هذه الإنجازات المتتالية، لحاضر زاهر واستشراف طموح لمستقبل واعد؛ عنوانه التميّز السعودي المتجدد في ميادين التنمية السعودية الحديثة، وخارطة التنافسية عالميًا.