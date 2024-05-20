المتحف الوطني السعودي يحتفي باليوم العالمي

البلاد – الرياض

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، تحت شعار “متاحف للتعليم والبحث”، أقام المتحف الوطني السعودي، حزمة من الأنشطة تضمنت لقاءات وورش عمل مع مجموعة من الخبراء والأخصائيين والعاملين في مجال المتاحف، بحضور ومشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت منصور بن بندر، رئيسة مجلس إدارة اللجنة الوطنية السعودية للمجلس الدولي للمتاحف.

واستُهلّ اليوم الأول بندوة بعنوان” تجارب لا تُنسى: ممارسات التعليم في المتاحف”، شارك فيها مدير البرامج الفنية بالهيئة الملكية بالعلا سومانتروغوز، ومدير برامج التعليم في معهد مسك للفنون أوليفر فاريل، الذي أكد أهمية المتاحف كمؤسسات إبداعية ومراكز للتعلم والابتكار.

بعد ذلك عقد لقاء مع سمو الأميرة هيفاء بنت منصور بن بندر؛ حيث قدمت تعريفاً بالمجلس الدولي للمتاحف، وكيفية تكامل الجهود بين المؤسسات المتحفية وذات العلاقة، والدور الفعال للمجلس الدولي للمتاحف (الآيكوم) في نقل وحفط الثقافة، والتاريخ، والآثار.

وفي اليوم الثاني، أُقيمت لقاءات حوارية مثرية لقطاع المتاحف في المملكة، تناولت” دور المتاحف في تعزيز مفهوم الاستدامة، “رحلة في الواقع الافتراضي: اكتشاف تراث السعودية الغني” كما سلّطت الضوء على كيفية استخدام التكنولوجيات الحديثة؛ لتعزيز تجربة الزائر في المتاحف، وكذلك لاستكشاف وتوثيق التراث في المملكة.