أرني سلوت مدربًا لليفربول خلفًا ليورغن كلوب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعيين المدرب الهولندي أرني سلوت (45 عامًا) خلفًا للألماني يورغن كلوب، في بيان رسمي الاثنين عبر موقعه الإلكتروني.



وأسدل كلوب الستار على 10 أعوام متتالية مع الفريق السكاوزي، حقق خلالها العديد من النجاحات، أبرزها الدوري الإنجليزي 2019 ودوري أبطال أوروبا 2020.



سيبدأ سلوت مهمته مع ليفربول بداية من الأول من يونيو المقبل، حيث سيكون مدرب فاينورد السابق، أول مدرب هولندي على الإطلاق في تاريخ النادي.



وذكرت تقارير إعلامية أن عقد سلوت مع ليفربول سيمتد إلى صيف 2027 من دون بند جزائي، وبراتب نصف ما كان يتلقّاه المدرب السابق كلوب.



حصد سلوت لقب الدوري الهولندي الموسم الماضي مع فاينورد، فيما فاز بكأس هولندا هذا الموسم، وخلال 3 مواسم مع الفريق، قاز بجائزة أفضل مدرب في هولندا مرتين.

https://x.com/LFC/status/1792585862682640648