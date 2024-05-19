330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين

الرياض – واس

في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم، عبرت 330 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الربع الأول من عام 2024م، تحمل على متنها 5.752 طناً و313 كيلوغراماً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والمساعدات الطبية والتمور والمعونات اللوجستية، متجهة إلى محافظات حضرموت، والجوف، والمهرة ، وصنعاء، وشبوة، وأبين، وعدن، وصعدة، وحجة، ومأرب، والحديدة، وتعز، ولحج، والضالع.

واستمرارًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية السعودية لدعم اللاجئين السوريين، وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف مواقع اللجوء، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم دفعة جديدة من البيوت المتنقلة (الكرفانات) للاجئين السوريين بمخيم الزعتري في الأردن، والبالغة 500 بيت، وذلك ضمن مشروع المركز لتأمين البيوت المتنقلة في المخيم.

وأشاد محافظ محافظة المفرق سلمان النجادا بالجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدعم المحتاجين؛ من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن، منوهًا بالدور الكبير الذي يقوم به المركز تجاه التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن.