دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج

جدة – ياسر خليل

نصح استشاري أمراض الكلى الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين ، ضيوف الرحمن ممن يعانون من مشكلات في الكُلى “الفشل الكلوي، ضعف وظائف الكلى، حصوات الكلى” بالالتزام ببعض النصائح المهمة لإتمام مناسك الحج بكل يسر وسهولة ، أهمها مراجعة الطبيب للتأكد من إمكانية أداء فريضة الحج وإعطاء الإرشادات الصحية المناسبة، وفي حال السماح باداء فريضة الحج يجب الحرص على حمل الأدوية الموصوفة وحفظها في مكان مناسب يسهل الوصول إليه، والالتزام بأخذ الأدوية بشكل منتظم في مواعيدها، وضرورة تناول السوائل وفقاً لما يحدده الطبيب سلفاً.

وأضاف أنه يجب مراجعة طبيب الحملة أو البعثة أو أقرب مركز صحي عند حدوث أي اضطرابات بالجسم مثل النزلات المعوية أو التهابات المسالك البولية، وتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة منعاً لفقدان السوائل والأملاح من الجسم، وعدم الإكثار من تناول اللحوم حتى لا تؤثر في وظيفة الكليتين.

وأكد على مرضى الغسيل الدموي التنسيق مع أطبائهم قبل التوجه للمشاعر، حتى يتم التنسيق مع وزارة الصحة في استمرار العلاج هناك، إذ توفر وزارة الصحة العديد من أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفيات المشاعر المقدسة التي يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة، كما تعمل “الصحة” على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة بمستشفيات المشاعر، وفقاً لتحركات الحجاج، وجدولة حالات الغسيل الكلوي، فضلاً عن التنسيق المستمر بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى لخدمته.



وتابع د.شاهين : مرضى زراعة الكلى لهم طبيعة خاصة، حيث إن مناعتهم ضعيفة بسبب الأدوية المثبطة للمناعة التي يتناولونها وتحافظ على الكلية المزروعة من الرفض، ولذا يجب عليهم تجنب الأماكن المزدحمة أكثر من أي مريض آخر؛ بسبب أنهم أكثر عرضة للالتهابات الفايروسية والبكتيرية، ولهذا ينصح المرضى زارعو الكلى بعدم الذهاب إلى الحج في السنة الأولى من زراعة الكلية حتى يستقر وضع الكلية وتقل نسبة الأدوية المثبطة للمناعة بنهاية العام الأول من الزراعة، ويستعيد الجهاز المناعي جزءاً من قواه، أما الذين زرعوا وحالتهم مستقرة وسمحوا بالتوجه للحج فينصحون بكثرة شرب السوائل أثناء تأدية الشعائر إذا كانت وظيفة الكلية جيدة، أما إذا كانت هناك إرشادات من الطبيب بعدم الإكثار من السوائل فيجب عليهم اتباعها، وليس المقصود بالسوائل الماء فقط، ولكن يشمل ذلك العصائر، الشاي، والحليب وغيرها.

وجدّد د.شاهين تأكيده على المرضى المصابين بأي أمراض ومنها الكلى بضرورة استخدام الشمسية للوقاية من أشعة الشمس الحارقة، مع الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية الطازجة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وذلك لتجنب العدوى والفايروسات، وتقليل الملح في النظام الغذائي مع ضبط مستوى السكر والضغط في الجسم، والاهتمام بالنوم الصحي لتجديد طاقة الجسم وحيويته.