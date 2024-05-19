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تدشين المركز الإعلامي بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1445 هـ      19 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

 دشنت منظومة النقل والخدمات اللوجستية اليوم، المركز الإعلامي الخاص بموسم حج 1445هـ، وذلك في صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بهدف تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين خلال مرحلتي وصول ومغادرة ضيوف الرحمن عبر المطار طوال موسم الحج.

 ويعمل المركز على مدار الـ 24 ساعة لتهيئة بيئة متكاملة للإعلاميين، تشمل توفير مساحات عمل مشتركة وتقديم المعلومات وتحديثها بشكل مستمر، مما يسهم في رفع كفاءة العمل الإعلامي خلال موسم الحج، حيث يشهد مشاركة مبادرة طريق مكة التابع لوزارة الداخلية عبر جناح خاص، بالإضافة لوزارة الحج والعمرة والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، كما يقدم خدماته لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي تشمل وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية، بالإضافة إلى الصحفيين والمراسلين والمصورين.

 يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تلعب دورًا حيويًا في خدمة ضيوف الرحمن عبر كافة قطاعاتها في النقل البري والبحري والجوي والسككي، حيث تقدم 57 خدمة رئيسية لحجاج بيت الله الحرام في موسم حج 1445 هـ.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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