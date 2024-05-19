انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء

البلاد ــ الجبيل الصناعية

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في برنامج الخدمات الصحية،بعد غد الثلاثاء،المؤتمر الأول للتميز في التمريض ٢٠٢٤ بمدينة الجبيل الصناعية تحت عنوان “التميز التمريضي لقيادة الرعاية الصحية بالجبيل الصناعية”، بمركز الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود للأبحاث والتدريب في كلية الجبيل الصناعية.

وأوضح المشرف العام على المؤتمر مدير برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عمر الشمري أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، يهدف إلى النهوض بمهنة التمريض وتعزيز الإبداع والابتكار والتحول نحو رؤية المملكة 2030، واحتضان التحول في الرعاية التمريضية، ومناقشة القيادة التمريضية في مجال الصحة الرقمية واستكشاف الذكاء الاصطناعي في ممارسات التمريض وتقديم المفاهيم الحديثة للتمريض والممارسة القائمة على الأدلة، إضافةً إلى توفير منصة تجمع المتخصصين تحت سقف واحد لتبادل المعرفة والخبرات المهنية وإحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية.

من جهتها، أوضحت مدير إدارة خدمات التمريض ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة فضيلة العبيدان أن المؤتمر يستهدف ما يقارب “١٠٠٠” ممرض وممرضة وممارس صحي، وتم اعتماده بـ “٣٤” ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وسوف يقدم المحاضرات “٢٥” متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال التمريض من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، والكويت، والأردن، يناقشون العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمهنة التمريض تتضمن أبرز محاورها التميز والابتكار في الرعاية التمريضية والبحث العلمي في التمريض والعلم المبني على البراهين وعلم القيادة في التمريض، إضافةً إلى أثر التحول الرقمي وتطبيقاته على الرعاية التمريضي.

وأشارت إلى أنه سينظم على هامش المؤتمر “5” ورش عمل شملت: ورشة العلم التمريضي المبني على البراهين، وورشة ثقافة الابتكار في التمريض، وورشة أساسيات وإستراتيجيات الجودة في الرعاية الصحية، وورشة العناية بالتقرحات السريرية، إضافةً إلى ورشة تصنيف وفرز حالات الطوارئ.