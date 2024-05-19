الاتحاد يحقق كأس بطولة المنطقة الغربية للهوكي

البلاد- جدة
توج عبدالإله الميمون المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهوكي، فريق الاتحاد بالكأس والميداليات الذهبية، في ختام منافسات بطولة المنطقة الغربية 2024، وذلك بعد تغلبه على فريق سخي في اللقاء النهائي الذي أقيم على صالة نادي الاتحاد الرياضية المغطاة بمحافظة جدة، وتسلم لاعبو فريق سخي الميداليات الفضية، بينما حل فريق يو تي أس سي في المرتبة الثالثة.
وعلى صعيد الجوائز الفردية، نال أحمد الجندي لاعب فريق الاتحاد جائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل أكابر زمان لاعب يو تي اس سي على جائزة هداف البطولة، فيما حقق كريم أشرف لاعب مستقبل جدة جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، وجاءت جائزة أفضل لاعب ناشئ من نصيب طلال وسام لاعب مستقبل جدة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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