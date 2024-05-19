أمراء ومسؤولون يواسون آل جمجوم وآل قاضى في حرم حاتم

جدة- خالد بن مرضاح

تلقت أسرة إل جمجوم وآل قاضى، التعازي والمواساة، في وفاة حرم الأستاذ حاتم أنور جمجوم، مساعد المستشار والمشرف العام على المراسم بإمارة منطقة مكة المكرمة،

التي وافتها المنية يوم الجمعة الماضي، وتمت الصلاة عليها فجر السبت بمسجد اللامى ودفنت بمقبرة أمنا حواء.

والفقيدة شقيقها الاستاذ شاكر قاضى، ووالدة كل من: جواد وأحمد.

وقد توافد عدد من من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، لمقر العزاء لتقديم واجب العزاء، منهم: صاحب السمو الأمير تركى بن عبدالله بن سعد، ومديرعام فرع وزارة الخارجيه بالمنطقه السفير مازن الحملى، والمستشار والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة مكه الاستاذ مشعل العتيبى، وقنصل عام دولة الكويت السفير محمد المطيري، وقنصل عام جمهورية لبنان السفير وليد منقارة.

سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

وتتلقى أسرة الفقيدة العزاء للرجال بحي الزهراء، وللسيدات بحي المحمدية، علماً بأن غدا الإثنين هو آخر أيام العزاء.