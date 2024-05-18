مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات “عميقة” مع الروبوتات

يتوقع أن يتطور الذكاء الاصطناعي بشكل سريع في المستقبل حتى أن الناس

قد تدخل في علاقات عميقة مع الروبوتات وفق ما أوضحت شركة غوغل.

وأوردت صحيفة الصن البريطانية تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيتشاي، قال فيها إن العالم يجب أن يستعد

لجميع الاحتمالات مع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأنه من المهم التخفيف من بعض الجوانب السلبية لاستخدامه.

وأطلقت شركة غوغل العنان لمجموعة من التغييرات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي في حدث كبير في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع.

ويمكن من خلال هذه التغييرات استخدام أداة صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للرؤية

حول الغرفة عبر كاميرا الهاتف الذكي، والتعرف على الأشياء على الفور، وحتى تذكر المكان الذي تركت فيه نظارتك.

وفي حديثه للصحافة يوم الأربعاء، قال بيتشاي إن هناك جوانب إيجابية قادمة من الذكاء الاصطناعي

مثل استخدامه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في النطق

مضيفا أن “هناك أشخاصا سيستخدمونها للحفاظ على ذكريات أحبائهم”.

وتابع الرئيس التنفيذي “لذلك أعتقد أنه سيكون لديك تكنولوجيا بهذه القوة، ونعم

مع مرور الوقت، سيكون لديك أشخاص يدخلون في علاقات عميقة مع مساعدي أو عملاء الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك”.

وقال إنه من المهم أن يتم التعامل مع الذكاء الاصطناعي “بطريقة جريئة ومسؤولة”

مما يضمن التفكير بشكل صحيح في وسائل الحماية “لتخفيف بعض الجوانب السلبية”.