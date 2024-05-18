التكنولوجيا

مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات “عميقة” مع الروبوتات

نرمين عباسaccess_time11 / ذو القعدة / 1445 هـ      18 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
nermin abbas

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