المحليات

“مبادرة طريق مكة” تواصل تقديم وتسهيل خدماتها في ماليزيا

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو القعدة / 1445 هـ      18 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

كوالالمبور : البلاد

 تواصل مبادرة طريق مكة تقديم خدماتها في صالة المغادرة المخصصة للمبادرة بمطار كوالالمبور الدولي لخدمة ضيوف الرحمن في مملكة ماليزيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم في رحلاتهم المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

 وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يُستقبَلون عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بالمبادرة ويُنقَلون لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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