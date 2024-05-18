طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب

زبدة القريدس او الروبيان بالأعشاب خي مقبلات خفيفة مفضلة مع التورتيلا

المقادير اللازمة

1 بصلة بيضاء صغيرة مفرومة ناعماً (حوالي نصف كوب )

جمبري كبير مقشر

ملعقتان صغيرتان ملح بالإضافة إلى المزيد من أجل تمليح الماء

120 جرام زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة

2 ملاعق صغيرة من قشر الليمون

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة صلصة رسيستيرشاير

1/4 كوب بقدونس طازج مفروم ناعم

1/4 كوب شبت طازج مفروم ناعم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة صغيرة من بذور الكرفس

طريقة العمل

في وعاء صغير أضيفي البصل المفروم وغطيه بالماء البارد ومكعب ثلج

اتركي البصل في الماء لمدة 5 دقائق على الأقل حتى تنضج النكهة

بعد ذلك صفيه من الماء وجففيه بمنشفة ورقية واتركيه جانباً

في هذه الأثناء املأي وعاءًا متوسط ​​الحجم بالماء المثلج واتركيه جانبا

املأ قدرًا متوسط ​​الحجم بالماء المملح واتركيه حتى يغلي على نار عالية

خففي النار لهادئة وأضيفي الجمبري

يطهى حتى يصبح الجمبري ورديًا تمامًا ويصبح متماسكًا 5-7 دقائق

انقليه إلى وعاء الماء المثلج واتركيه حتى يبرد بدرجة كافية للتعامل معه

تأكدي من تجفيف الجمبري إذا كان مبلل

يقطع الجمبري ناعماً جداً حتى يصبح شبه عجين

يمكنك استخدام محضر الطعام للقيام بذلك

في وعاء كبير اخفقي الزبدة بملعقة خشبية حتى تصبح ناعمة

يضاف الجمبري المفروم وملعقة صغيرة من الملح وقشر وعصير الليمون وصلصة رسيستيرشاير والأعشاب والفلفل وبذور الكرفس

اهرسيه بالجزء الخلفي من الشوكة حتى يتم توزيع جميع المكونات جيدًا

قدميها على الفور مع الملح أو أي بسكويت

أو ضعيه في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى أسبوع

ويمكن تحضير زبدة الجمبري وتجميدها لمدة تصل إلى شهر