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طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص

نيفين عباسaccess_time11 / ذو القعدة / 1445 هـ      18 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة أرز مقلي من المطبخ الآسيوي

المقادير اللازمة
نصف كوب جزر صغير مقطع
نصف كوب بازلاء خضراء مجمدة
نصف كوب ذرة حلوة
2 ملاعق كبيرة زيت نباتي
1 فص ثوم مفروم أو حسب (اختياري)
2 بيض كبير
3 أكواب متبقية من الأرز الأبيض المطبوخ
1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا أو أكثر
2 ملاعق صغيرة زيت السمسم أو حسب الرغبة

طريقة العمل
ضعي الجزر في قدر صغير وغطيه بالماء
يغلى المزيج على نار هادئة ويطهى لمدة 3 إلى 5 دقائق
سخني مقلاة على نار عالية
يسكب الزيت ثم يضاف الجزر والبازلاء والذرة والثوم واطهيه لمدة 30 ثانية
أضيفي البيض وقلبي بسرعة لخلط البيض مع الخضار
يقلب معهم الأرز المطبوخ
أضيفي صلصة الصويا وقلبي الأرز حتى يتغطى
رشي عليها زيت السمسم وقلبي مرة أخرى
قدميه ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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