طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص

وصفة أرز مقلي من المطبخ الآسيوي

المقادير اللازمة

نصف كوب جزر صغير مقطع

نصف كوب بازلاء خضراء مجمدة

نصف كوب ذرة حلوة

2 ملاعق كبيرة زيت نباتي

1 فص ثوم مفروم أو حسب (اختياري)

2 بيض كبير

3 أكواب متبقية من الأرز الأبيض المطبوخ

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا أو أكثر

2 ملاعق صغيرة زيت السمسم أو حسب الرغبة

طريقة العمل

ضعي الجزر في قدر صغير وغطيه بالماء

يغلى المزيج على نار هادئة ويطهى لمدة 3 إلى 5 دقائق

سخني مقلاة على نار عالية

يسكب الزيت ثم يضاف الجزر والبازلاء والذرة والثوم واطهيه لمدة 30 ثانية

أضيفي البيض وقلبي بسرعة لخلط البيض مع الخضار

يقلب معهم الأرز المطبوخ

أضيفي صلصة الصويا وقلبي الأرز حتى يتغطى

رشي عليها زيت السمسم وقلبي مرة أخرى

قدميه ساخن