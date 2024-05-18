الصين تستعرض جيش “الكلاب الآلية” القاتلة

استعرض الجيش الصيني، الخميس، روبوتاته القتالية المزودة بمدافع رشاشة، خلال أكبر تدريباته على الإطلاق مع القوات الكمبودية.

ويشارك أكثر من 2000 جندي، من بينهم 760 عسكريا صينيا، في التدريبات

في مركز تدريب بعيد في مقاطعة كامبونج تشنانج بوسط البلاد وفي البحر قبالة مقاطعة برياه سيهانوك.

وتشمل التدريبات التي تستمر 15 يوما، والتي يطلق عليها اسم “التنين الذهبي”، 14 سفينة حربية

3 منها من الصين، ومروحيتين و69 مركبة مدرعة ودبابة، وتتضمن تدريبات بالذخيرة الحية ومكافحة الإرهاب والإنقاذ الإنساني.

وحسب موقع “vnexpress” فقد تضمنت الأجهزة المعروضة ما يسمى بـ “الكلاب الآلية”

وهي روبوتات ذات أربع أرجل يتم التحكم فيها عن بعد ومزودة ببنادق آلية مثبتة على ظهورها.

وخلال الاستعراض بقيت كلاب الحرب مقيدة، وأظهروا فقط قدراتهم على المشي أمام الصحفيين وكبار الضباط، وليس مهاراتهم في إطلاق النار.

وفي افتتاح التدريبات، قال القائد العام للقوات المسلحة الكمبودية فونج بيسن إن هذه الكلاب “ستعزز قدرات” الجيشين في الحرب ضد الإرهاب.