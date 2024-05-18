السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم

البلاد : متابعات

قام معالي المهندس خالد بن محمد السالم، رئيس مجلس إدارة “سرك” بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أهم شركات إعادة التدوير في العالم، المشاركة في معرض إعادة التدوير الدولي 2024 في ميونخ.

وخلال الزيارات اطلع معاليه على ماتعرضه هذه الشركات من تقنيات حديثة في قطاع إعادة التدوير والنفايات و الصناعات المرتبطة بها. فقد شملت زيارة معاليه العديد من الشركات ومقدمي التقنيات في إعادة التدوير واستعادة الطاقة. فقد زار معاليه شركة BHS الأمريكية لحلول أتمتة عمليات الفرز واستعادة المواد، و ⁠شركة Eggermann الألمانية لتقديم حلول النفايات البلدية الصلبة والنفايات العضوية.

وفي نفس السياق قام معالي المهندس خالد السالم بزيارة لشركة ECON Industries الألمانية وهي أحد الشركات الرائدة في إعادة تدوير النفايات الصناعية الخطرة، والتي يوجد تعاون قائم بينها وبين شركة “ريڤايڤا” الذراع التنفيذي لمجموعة سرك في مجال النفايات الصناعية الخطرة.

كما قام معالي المهندس خالد السالم بالاطلاع على أحدث التقنيات التي تقدمها شركة Benev الصينية المتخصصة في تدوير الرجيع الصناعي قيد الاستخدام التي تقوم شركة “ريڤايڤا” باستخدامه.

و شملت زيارة معاليه كذلك مجموعة من الشركات الأوروبية الرائدة، منها شركة GI Aquatech الألمانية الحاصلة على جائزة الابتكار في مؤتمر المياه في إعادة تدوير رجيع المسالخ، و شركة SEDA لإعادة تدوير المركبات المتهالكة، حيث قام معاليه بزيارة أحد العروض الحية لأتمتة عمليات إعادة تدوير المركبات، و ⁠شركة Tomra النرويجية، إحدى أفضل مقدمي تقنيات فرز المواد والبلاستيك و أجهزة استعادة المواد.