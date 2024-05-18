التعاون يتغلب على الشباب.. ويزاحم على الثالث

محمود العوضي- جدة
حقق فريق التعاون فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الشباب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم السبت في بريدة، في ختام الجولة 32 من دوري روشن.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل جواو بيدرو هدف التعاون في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.
الفوز رفع رصيد التعاون إلى النقطة 55 في المركز الرابع، والخسارة جمدت رصيد الشباب عند النقطة 41 محتلاً المركز التاسع.
هدددددف!⚽
جواو بيدرو يسجل أول أهداف التعاون من علامة الجزاء⚽🔥
التعاون 1 × 0 الشباب#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الشباب | #SSC pic.twitter.com/i3bOjQa7eM
— SSC (@ssc_sports) May 18, 2024