الرياضة

التعاون يتغلب على الشباب.. ويزاحم على الثالث

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو القعدة / 1445 هـ      18 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق التعاون فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الشباب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء اليوم السبت في بريدة، في ختام الجولة 32 من دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل جواو بيدرو هدف التعاون في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى النقطة 55 في المركز الرابع، والخسارة جمدت رصيد الشباب عند النقطة 41 محتلاً المركز التاسع.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *