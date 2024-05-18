الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الحزم والرياض

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو القعدة / 1445 هـ      18 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي-جدة

تعادل فريق الرياض أمام نظيره الحزم، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل برونو فيانا لاعب الحزم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50، ليمنح فريق الرياض التقدم.

تمكن اللاعب باولو ريكاردو من تسجيل هدف التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 88.

 

هذا التعادل رفع رصيد الرياض إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد الحزم إلى 21 نقطة، وكان قد هبط في وقت سابق رسميًا إلى دوري يلو.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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