التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الحزم والرياض

محمود العوضي-جدة
تعادل فريق الرياض أمام نظيره الحزم، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل برونو فيانا لاعب الحزم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50، ليمنح فريق الرياض التقدم.
تمكن اللاعب باولو ريكاردو من تسجيل هدف التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 88.
هذا التعادل رفع رصيد الرياض إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد الحزم إلى 21 نقطة، وكان قد هبط في وقت سابق رسميًا إلى دوري يلو.
هدددددف!⚽
الرياض يسجل أول أهداف اللقاء عن طريق "برونو بالخطأ في مرماه" ⚽️🔥
الحزم 0 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/KLuryMT03u
— SSC (@ssc_sports) May 18, 2024
هدددددف!⚽
باولو يدرك التعادل للحزم في الدقائق الأخيرة من المباراة ⚽️🔥
الحزم 1 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/2kAKyHwJfb
— SSC (@ssc_sports) May 18, 2024