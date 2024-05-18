الاتحاد يتوج بدوري الكبار للسنوكر.. والحريق بفئة الناشئين

ناشئو الفتح وبراعم الاتحاد يحصدان دوري البلياردو

البلاد-جدة

توج أمس الجمعة نادي الاتحاد رسميًا بلقب الدوري السعودي للأندية للسنوكر لدرجة الكبار في ختام الجولة الأخيرة من دوري السنوكر السعودي للأندية، الذي نظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وجاء ثانيا نادي عكاظ في الترتيب العام، والنادي الأهلي في المركز الثالث، ونادي الحريق في المركز الرابع.

وفي دوري الأندية لناشئي السنوكر، توج نادي الحريق كبطل دوري الناشئين للسنوكر، وجاء النادي الأهلي ثانياً، ونادي الشباب ثالثاً، ونادي نيوم رابعاً.

كما توج نادي الفتح كبطل دوري الأندية للبلياردو لدرجة الناشئين، بعد أن تصدر الترتيب العام في ختام الجولة الأخيرة في دوري البلياردو للناشئين، وجاء ثانيا النادي الأهلي، ونادي الصفا في المركز الثالث، ونادي الحريق في المركز الرابع.

وفي دوري الأندية للبراعم للبلياردو، توج نادي الاتحاد كبطل دوري البراعم للبلياردو، وجاء نادي الهلال ثانياً، ونادي الصفا ثالثاً ونادي الحريق رابعاً.

وفي ختام الحفل الختامي الذي أقيم مساء الجمعة بمركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض قام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وإداريي ولاعبي الأندية بتتويج أصحاب المراكز الأولى في دوريات السنوكر والبلياردو، وتكريم اللاعبين والإداريين والمدربين والحكام المميزين.