انطلاق دوري “بارنز” السعودي للبادل للمرة الأولى عالميًا

الرياض- محمد الجليحي

انطلق أمس الخميس دوري “بارنز” السعودي للبادل بنسخته الأولى لموسم 2024، وهو أول دوري في العالم يقام بمتابعة الاتحاد الدولي للبادل، وستقام الجولة الأولى في ثلاث مناطق، “المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية”.

ويشارك في الدوري 45 نادياً وأكاديمية، منها 9 أندية حكومية و2 لصندوق الاستثمارات العامة، ونادٍ من «أرامكو» و36 من الأندية الخاصة السعودية والعربية والدولية.

وبهذه المناسبة، قال خالد السعد، رئيس اللجنة السعودية للبادل:” إن الدوري السعودي للبادل انطلق بفكرة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة”، معرباً عن فخر اللجنة السعودية للبادل بإعلان أول دوري سعودي للبادل، حيث سيحظى بمتابعة من الاتحاد الدولي للبادل للمرة الأولى على مستوى العالم، ليكون نموذجاً لدراسة ولتصنيف الاتحادات المحلية والإقليمية.

في سياق متصل، تنص تعليمات البطولة أن كل ناد يحق له المشاركة بعدد 3 فرق ” 10 لاعبين كحد أقصى” فيما بلغ عدد المشاركين في هذه البطولة 417 لاعبًا؛ حيث سجل من المنطقة الوسطى 16 فريقا ومن المنطقة الغربية 16 فريقًا، فيما يشارك من المنطقة الشرقية 13 فريقًا.

ويحظى الدوري الى جانب المشاركة السعودية بمشاركة واسعة من اللاعبين الخليجيين والأجانب من عدة دول؛ أبرزها فلسطين وسوريا ومصر وإسبانيا والبرتغال وفرنسا والبرازيل وإيطاليا والأرجنتين وأريتيريا وباكستان والفلبين والمملكة المتحدة.

وانطلقت أمس الخميس مرحلة التصفيات التأهيلية لدوري المناطق، التي يبلغ عدد مبارياتها 63 مباراة موزعة على المناطق الوسطى والشرقية والغربية حيث ستقام 24 مباراة في كل من المنطقتين الوسطى والشرقية و15 لقاء في المنطقة الغربية، على النحو التالي:

24 لقاء على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 16 الى 18مايو الحالي في المنطقة الوسطى بحيث تقام 8 لقاءات في كل يوم.

فيما تقام في المنطقة الشرقية اللقاءات التأهيلية خلال الفترة من23 – 25 مايو بحيث تقام 5 لقاءات في كل يوم.

أما لقاءات المنطقة الغربية فستقام خلال الفترة من 30 مايو – 1 يونيو بحيث تقام 8 في كل يوم.

دوري السيدات

تم تحديد دوري السيدات خلال الفترة من 3 الى 7 ديسمبر بمشاركة 10 فرق فيما يبلغ عدد اللاعبات المشاركات 81 لاعبة من السعودية وكل من البحرين والكويت والأردن ومصر وفلسطين واسبانيا.