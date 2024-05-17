الوطني بطلًا لدوري” قولدن سنت” لبلياردو السيدات للموسم الثاني

البلاد- جدة
توج نادي الوطني رسميًا بلقب دوري” قولدن سنت” للبلياردو للسيدات للموسم الثاني على التوالي في ختام الجولة الأخيرة من الدوري، الذي نظمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر على مدى خمس جولات، حيث أقيمت الجولة الأولى بمدينة الرياض والثانية في مدينة حائل، والثالثة أقيمت بمدينة الرياض، والرابعة في مدينة جدة والخامسة بمدينة الرياض.
وجاء نادي الوطني في المركز الأول بعد تصدر الترتيب العام في ختام الجولة الخامسة بـ 670 نقطة، وجاء نادي الاتحاد في المركز الثاني في الترتيب العام بـ 580 نقطة، ونادي النصر في المركز الثالث بـ 540 نقطة، ونادي نيوم في المركز الرابع بـ 540 نقطة متساويًا مع النصر، ولكن تفوق النصر بفارق النقاط.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م