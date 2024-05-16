الرياضة 8 أندية تحصل على الرخصتين المحلية والآسيوية

البلاد- جدة قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة المحلية والآسيوية للموسم 2023-2024، وذلك لاستيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأندية الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر، الشباب، الاتفاق، ضمك، التعاون. كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2023-2024، لعدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأندية أبها، الفيحاء، الرائد، الطائي، الخليج، الأخدود، الوحدة، الفتح، الرياض، الحزم. وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في مدة أقصاها 20 مايو الجاري 2024.