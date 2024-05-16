الرياضة

8 أندية تحصل على الرخصتين المحلية والآسيوية

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1445 هـ      16 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة المحلية والآسيوية للموسم 2023-2024، وذلك لاستيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأندية الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر، الشباب، الاتفاق، ضمك، التعاون.

كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2023-2024، لعدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأندية أبها، الفيحاء، الرائد، الطائي، الخليج، الأخدود، الوحدة، الفتح، الرياض، الحزم.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في مدة أقصاها 20 مايو الجاري 2024.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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