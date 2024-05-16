6 انتصارات و3 تعادلات حصاد الجولة 32 من دوري يلو

حائل- خالد الحامد
اختتمت منافسات الجولة الـ32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام” الاثنين والثلاثاء والأربعاء” بإقامة 9 مواجهات وانتصرت من خلالها 6 فرق، وحضر التعادل في ثلاث مواجهات.
وشهدت الجولة حسم فريق القادسية للقب الدوري بعد وصوله للنقطة 67.
وفي اليوم الأول، كسب فريق القادسية ضيفه النجمة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر. سجل أهداف أصحاب الأرض مباي دياني “هاتريك” وأيمن الخليف فيما أحرز للنجمة ألان ليما وهيرناني سانتوس، ليحسم القادسية لقب الدوري بعد وصوله للنقطة 67. وفي المواجهة الثانية، كسب الفيصلي ضيفه هجر في المجمعة بهدفين مقابل هدف، سجلهما بول أرنولد ويزيد جوشان، فيما أحرز هدف هجر طلال مجرشي، كما كسب الخلود ضيفه جدة في الرس بذات النتيجة. أحرز الأهداف رياض البراهيم و أرثر ريزيندي، ولجدة رضا بن سايح.
وفي اليوم التالي، كسب العربي على ملعب إدارة التعليم في عنيزة ضيفه الترجي بستة أهداف نظيفة، سجلها أولا جون “هدفين” وروميل كيوتو “هاتريك”، وجوبسون سوزا، وتعادل البكيرية مع ضيفه العروبة بنتيجة سلبية، وفي المواجهة الأخيرة لحساب الجولة الـ32 في يومها الثاني، انتصر الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه الجندل في الجوف. سجل أهداف الباطن إسماعيل عمر وعكاشه حمزاوي “هدفين” ويحيى القرني، وللجندل ديمبلي سايديبه.
وخلال مباريات الأربعاء، كسب الصفا ضيفه الجبلين بخمسة أهداف مقابل هدف، سجلها محمد السهلاوي “هدفين” وبرهان حكيمي وفابيو تيكسيرا وحامد فلاته، فيما أحرز هدف الجبلين مامادو ثيام، وتعادل القيصومة وضيفه أحد بنتيجة سلبية، فيما تعادل العين والعدالة بهدف لكل منهما، في المباراة، التي جرت على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة حيث سجل للعين علي المياد، فيما أدرك التعادل للعدالة كريم يودا.