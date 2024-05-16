متابعات

5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1445 هـ      16 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الدمام

رفع تجمع الشرقية الصحي جاهزية مراكز المراقبة الصحية في 5 منافذ برية حدودية، ومنفذ جوي؛ استعداداً لبدء استقبال حجاج بيت الله الحرام بالتزامن مع قرب موسم الحج هذا العام.

وأكدت إدارة المنافذ في تجمع الشرقية الصحي، أن مراكز المراقبة الصحية مجهزة بكافة التجهيزات الطبية لاستقبال الحجاج، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة والوقائية إضافة إلى توعية وتثقيف بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء مناسك الحج، وتقديم النصائح والإرشادات العامة قبل ذهابهم للمشاعر المقدسة.

وخصص تجمع الشرقية الصحي مراكز المراقبة في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، ومنفذ جسر الملك فهد مع مملكة البحرين، ومنفذ الخفجي مع دولة الكويت، ومنفذ البطحاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنفذ الربع الخالي مع سلطنة عمان، بالإضافة للمنفذ الجوي المتمثل في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *