5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج

البلاد ــ الدمام

رفع تجمع الشرقية الصحي جاهزية مراكز المراقبة الصحية في 5 منافذ برية حدودية، ومنفذ جوي؛ استعداداً لبدء استقبال حجاج بيت الله الحرام بالتزامن مع قرب موسم الحج هذا العام.

وأكدت إدارة المنافذ في تجمع الشرقية الصحي، أن مراكز المراقبة الصحية مجهزة بكافة التجهيزات الطبية لاستقبال الحجاج، وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأمراض المزمنة والوقائية إضافة إلى توعية وتثقيف بالإجراءات الاحترازية أثناء أداء مناسك الحج، وتقديم النصائح والإرشادات العامة قبل ذهابهم للمشاعر المقدسة.

وخصص تجمع الشرقية الصحي مراكز المراقبة في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، ومنفذ جسر الملك فهد مع مملكة البحرين، ومنفذ الخفجي مع دولة الكويت، ومنفذ البطحاء مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنفذ الربع الخالي مع سلطنة عمان، بالإضافة للمنفذ الجوي المتمثل في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.