وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية

البلاد – الرياض

أكّد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ، أن المملكة العربية السعودية تعد أكثر الاقتصادات تسارعًا خلال الأعوام الستة الماضية ، وأن قطاع الاستثمار يعتمد بشكل كبير على البنوك والاستثمار في المجال المالي.

وقال خلال جلسة حوارية مع معالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، ضمن فعاليات مؤتمر “Great Futures” بالرياض، إن المملكة على شراكة دائمة مع بريطانيا التي تعد ثاني أكبر مستثمر أجنبي في السعودية بحوالي 16 مليار دولار بأسهم استثمارية.

وقال الوزير خالد الفالح إن الكثير من الشركات اختارت المملكة بصفتها محتضن الاستثمار، منها 52% شركات بريطانية كبرى وشركات واعدة، مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينًا أنّ المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات بأكثر من 3.3 مليارات ريال، من مختلف القطاعات، حيث أصبح السوق السعودي من أكثر 10 دول في العالم جاذبية في عام 2024م.

من جهته، أكد وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون، أنّ المملكة حققت نجاحات كبيرة وواسعة في مجالات الاستثمار بين البلدين، مؤكدًا أنّ هذا التعاون الاقتصادي مستمر لعدة عقود قادمة.

وأفاد بأنّ التعاون الاقتصادي بين المملكتين يبيّن عمق العلاقات والتعاون المشترك، حيث إنّ المملكة المتحدة تحرص على المشاركة في التطور السعودي في المجالات كافة، مبينًا أنّ التطور الملحوظ في السعودية وسهولة الوصول للاستثمار في السوق السعودي، وانتهاز الفرص الاستثنائية للمستثمرين أمر مهم لجذب المستثمرين من المملكة المتحدة.