الرياضة منتخب المملكة المدرسي لكرة القدم يشارك في البطولة الدولية بالصين

الرياض – هاني البشر

يشارك منتخب المملكة المدرسي لكرة القدم في البطولة الدولية المدرسية لكرة القدم 2024، التي ستقام منافساتها في مدينة داليان الصينية خلال الفترة من 17 إلى 27 مايو الحالي. وغادرت اليوم بعثة منتخب المملكة المدرسي لكرة القدم من العاصمة الرياض، برئاسة رئيس البعثة ضيف الله الثقفي. وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان، أن “قائمة المنتخب تضم 18لاعباً يمثلون نخبة لاعبي مدارس التعليم من مختلف مناطق المملكة”، مبيناً بأن “هذه المشاركة الدولية لمنتخب المملكة المدرسي لكرة القدم تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية المنبثقة من مستهدفات وزارة التعليم لتنمية وتطوير قدرات طلاب المدارس في مختلف الرياضات ومنها رياضة كرة القدم، وذلك بدعم واهتمام من معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية”.