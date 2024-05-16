الإقتصاد

معرض”سيريدو العقاري”أحدث المشاريع السكنية للمواطنين

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1445 هـ      16 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد – جدة

بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية ، يواصل المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو ٢٠٢٤” فعالياته بمركز جدة للمنتديات والفعاليات ، ويستمر لمدة أربعة أيام.

ويهدف المعرض ، الذي افتتحه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طلال بن محمد الخنيني ، إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع التطوير العقاري، وتبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات والتجارب بين العاملين في القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية.

ويناقش المعرض عبر جلساته المتنوعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع، أبرزها؛ تطورات القطاع العقاري وتحليل الاتجاهات الحديثة بالسوق، وعالم البيانات الجيومكانية وأثرها في بناء آفاق جديدة في العقار، وأساليب وطرق احتراف المزادات العقارية، إلى جانب ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقاري والصناديق العقارية وفنون التفاوض للوسطاء العقاريين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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