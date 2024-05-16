معرض”سيريدو العقاري”أحدث المشاريع السكنية للمواطنين

البلاد – جدة

بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري والبنوك والمؤسسات التمويلية ، يواصل المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري “سيريدو ٢٠٢٤” فعالياته بمركز جدة للمنتديات والفعاليات ، ويستمر لمدة أربعة أيام.

ويهدف المعرض ، الذي افتتحه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طلال بن محمد الخنيني ، إلى استكشاف الفرص الواعدة في قطاع التطوير العقاري، وتبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات والتجارب بين العاملين في القطاع، إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية.

ويناقش المعرض عبر جلساته المتنوعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع، أبرزها؛ تطورات القطاع العقاري وتحليل الاتجاهات الحديثة بالسوق، وعالم البيانات الجيومكانية وأثرها في بناء آفاق جديدة في العقار، وأساليب وطرق احتراف المزادات العقارية، إلى جانب ريادة الأعمال والابتكار في السوق العقاري والصناديق العقارية وفنون التفاوض للوسطاء العقاريين.