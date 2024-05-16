طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج

البلاد ــ الرياض

يُعد طريق الأمير محمد بن سلمان، الواصل بين محافظة جدة والعاصمة المقدسة، أحد أضخم مشاريع الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية، وأحد أهم الطرق السريعة في المنطقة، حيث يمتد على مسافة تقدر بحوالي 70 كم.

ويسهم الطريق الذي يعدّ من أهم الطرق التي تخدم ضيوف الرحمن، في تسهيل وصولهم للمشاعر المقدسة، حيث يتكون من 5 مسارات، كما تم تنفيذ العديد من العوامل التي تسهم في سلامة ضيوف الرحمن على الطريق مثل الحواجز الجانبية، والعلامات الأرضية، واللوحات الإرشادية، كما يتميز الطريق بمجسم المصحف الذي يعد أحد أهم معالم الطريق.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تعدّ الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل وتنقل ضيوف الرحمن من المشاعر وإليها، عبر طرق ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة.