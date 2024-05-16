الرياضة الهلال والاتحاد إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة

البلاد- جدة

تأهل فريقا الهلال والاتحاد إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة، وذلك بعدما فاز الهلال على نظيره الأـهلي بنتيجة 87-79، فيما تغلَّب الاتحاد على نظيره النصر 103-98 في اللقاء الثاني، في الدور نصف النهائي، على صالة وزارة الرياضة في الرياض . المواجهة الأولى، شهدت تقدم الهلال في الفترة الأولى بفارق 6 نقاط

في الفترة الثانية وتقدم بفارق 13 نقطة 46-31، وفي الفترة الثالثة استمر الهلال متقدمًا بفارق 10 نقاط 66-46 ولم يتغير شيء كثير في الفترة الرابعة لينهى الهلال اللقاء لصالحه بفارق 8 نقاط. أما المواجهة الثانية فقد شهدت الفترة الأولى تقدم الاتحاد بفارق 7 نقاط 36-29، وواصل الاتحاد تقدمه في الفترة الثانية بفارق 6 نقاط 54-49، وواصل تقدمه الاتحاد في الفترة الثالثة بنفس الفارق في الفترة الثالثة 6 نقاط 79-73، وينجح الاتحاد في إنهاء اللقاء لصالحه بالفترة الرابعة بفارق 5 نقاط. وسيلعب الهلال والاتحاد السبت المقبل، وتحديدًا عند الـ7 مساءً في نهائي المسابقة، لتحديد البطل، فيما يتواجه النصر مع نظيره الأهلي لتحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك عند الـ 4 مساءً على صالة وزارة الرياضة في الرياض.