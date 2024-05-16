الرياضة

الطائي يتغلب على الفتح.. وينعش آماله في البقاء

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1445 هـ      16 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
أنعش الطائي آماله في البقاء بدوري روشن، بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره الفتح 1/3، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.

 

سجل اللاعب دجانيني تافاريس الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 4، قبل أن يتعادل الطائي عن طريق روبيرت بارو في الدقيقة 12. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفتح علي الزبيدي في الدقيقة 57.

وأضاف اللاعب بيرنارد مينساه  الهدفين الثاني والثالث للطائي في الدقيقتين 83، و 90+10.

 

 

 بهذا الفوز، رفع الطائي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 42 نقطة في المركز الثامن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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