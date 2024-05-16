الطائي يتغلب على الفتح.. وينعش آماله في البقاء

محمود العوضي- جدة
أنعش الطائي آماله في البقاء بدوري روشن، بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره الفتح 1/3، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري روشن.
سجل اللاعب دجانيني تافاريس الهدف الأول لفريق الفتح في الدقيقة 4، قبل أن يتعادل الطائي عن طريق روبيرت بارو في الدقيقة 12. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفتح علي الزبيدي في الدقيقة 57.
وأضاف اللاعب بيرنارد مينساه الهدفين الثاني والثالث للطائي في الدقيقتين 83، و 90+10.
بهذا الفوز، رفع الطائي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 42 نقطة في المركز الثامن.
ثلاثية حتماوية في شباك الفتح تصعد به للمركز الـ14 "مؤقتًا"
شاهد أهداف المباراة 📺#دوري_روشن_السعودي #الطائي_الفتح | #SSC pic.twitter.com/VcnJzDJk2O
— SSC (@ssc_sports) May 16, 2024