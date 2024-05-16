الرائد يقتنص فوزًا مثيرًا من الوحدة

محمود العوضي- جدة
اقتنص فريق الرائد فوزًا غاليًا من مضيفه فريق الوحدة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن.
نجح كريم البركاوي في تسجيل هدف قاتل لمصلحة الرائد قبل النهاية بدقيقتين.
بهذا الفوز، قفز الرائد إلى المركز الثاني عشر برصيد 35 نق، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 35 نقطة أيضًا في المركز الثالث عشر.
هدددددف!⚽
كريم البركاوي يسجل الهدف الأول لـ الرائد🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/VJMb1PDnl3
— SSC (@ssc_sports) May 16, 2024