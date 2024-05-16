الرياضة

الرائد يقتنص فوزًا مثيرًا من الوحدة

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1445 هـ      16 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اقتنص فريق الرائد فوزًا غاليًا من مضيفه فريق الوحدة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن.

نجح كريم البركاوي في تسجيل هدف قاتل لمصلحة الرائد قبل النهاية بدقيقتين.
بهذا الفوز، قفز الرائد إلى المركز الثاني عشر برصيد 35 نق، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 35 نقطة أيضًا في المركز الثالث عشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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