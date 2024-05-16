“الدرعية” تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية

البلاد – الدرعية

شاركت شركة الدرعية في مبادرة “Great futures” بالرياض ، واستقبل جناحها المشاركين والزوار والضيوف من الجانب البريطاني، والراغبين في التعرف عن قرب على طبيعة المشاريع التي تنفذها الشركة، والتعرف على فرص الاستثمار الواعدة في الدرعية وبحث سُبل التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي والسياحي والثقافي بين الجانبين.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، استراتيجية الدرعية وإنجازاتها وخططها المستقبلية لتشجيع الشراكات البريطانية على الاستفادة من فرص الأعمال متعددة الأوجه التي توفرها المشروعات التطويرية في الدرعية، خاصة وأن الدرعية لها علاقات ممتدة مع عدد من الشركاء في المملكة المتحدة، والتي من أبرزها : شركة “HKS” للهندسة المعمارية التي صممت مشروع “الدرعية أرينا” بسعة 20 ألف مقعد.

وحول الفرص الاستثمارية في الدرعية، أضاف إنزيريلو: “تُوفر مشروعات وتطلعات الدرعية مجموعة متنوعة ومذهلة من الفرص الاستثمارية، لا سيما في ظل ما نقوم به من أعمال تطويرية في الدرعية لتحويلها إلى وجهة عالمية، ومركزاً للفنون والثقافة والأعمال، ومكان للعيش والعمل والترفيه”.