الجدعان: الرؤية السعودية تحقق الاستدامة

الدوحة- واس

اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، أن جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 ساهمت في ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وخفض معدل البطالة، ومضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشار خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان “إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط”، بمنتدى قطر الاقتصادي ، إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويُمكّن الشباب، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى المنطقة.

يذكر أن المنتدى جمع عدداً من صنّاع القرار وقادة القطاعين الحكومي والخاص من حول العالم لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.