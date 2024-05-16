ارتفاع قيمة جوائز موسم سباقات الطائف 2024

متابعة- محمد الجليحي

تنطلق فعاليات موسم سباقات الطائف 2024، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، الخميس الموافق 4 يوليو المقبل، على ميدان الملك خالد بالحوية، مع جملة من التحسينات في تقسيم السباقات ونوعيتها، بما يجعلها تتناسب مع فئات الخيل المختلفة لجميع الدرجات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد، ويساهم في ارتفاع مستوى التنافسية الذي سينعكس إيجابيًا على قوة سباقات الموسم الفروسي لموسمي الطائف والرياض.

ويشتمل موسم سباقات المصيف هذا العام على 39 أمسية سباقية تنتهي يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، حيث انخفض عدد الأسابيع من 18 أسبوعًا إلى 13 أسبوعًا، بينما ارتفع متوسط قيمة جوائز السباقات إلى 98,000 ريال سعودي، بما يعادل حوالي 26,133 دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رئيس اللجان الفنية، قائلًا:” لقد تم تطوير برنامج موسم سباقات الطائف بعد التشاور مع المدربين والملاك.

حيث كان هدفنا من ذلك هو التقارب مع جميع شرائح الوسط الفروسي من ملاك ومدربين؛ للتأكد من أن برنامج سباقات الطائف (المصيف) يواكب طموحنا وسعينا نحو تطوير السباقات عامًا بعد عام؛ وفق إستراتيجياتنا وخططنا ونتطلع لأن يكون تنافسيًا قدر الإمكان، ويوفر فرصًا متساوية للجميع؛ بهدف المشاركة بتناسب للخيل في المملكة العربية السعودية”.

وتابع سمو الأمير عبد الله:” وضمن تطويرنا السنوي للسباقات أدرجنا المزيد من أشواط الهانديكاب، بالإضافة إلى السباقات التحضيرية لجميع الكؤوس الكبرى، ما يوفر مسارًا واضحًا للخيل وفرصًا للارتقاء في الدرجات تواصلًا حتى موسم سباقات الرياض”.

ويتضمن موسم الطائف هذا العام، 351 سباقًا، منها 273 لخيل الثروبيرد، و78 سباقًا للخيل العربية الأصيلة. كما يشهد برنامج السباقات زيادة في عدد أشواط الهانديكاب لتصبح 120 شوطًا، ارتفاعًا من 79 شوطًا في العام الماضي، و56 شوطًا للخيل المحلية والمستوردة، بزيادة من 35 شوطًا، و64 شوطًا للخيل المنتجة محليًا، ارتفاعًا من 44 شوطًا الموسم الماضي.

ويتصدر كأس الملك فيصل (المصنف دوليا بدرجة ليستد)، و كأس الأمير عبد الله الفيصل (المصنف دوليا بدرجة ليستد)، المشهد كأبرز سباقات المصيف، وكلاهما مخصص للخيل العربية الأصيلة، في أمسية الجمعة 20 سبتمبر، بجائزة مالية قدرها مليون ريال لكل كأس منهما، فيما يقام ديربي الطائف في أمسية السبت 24 أغسطس، بجائزة مالية قدرها 400 ألف ريال.

وبدءًا من كأس الورد الطائفي في أمسية الجمعة 19 يوليو، ستشمل روزنامة سباقات المصيف 32 كأسًا؛ من بينها كأس اليوم الوطني في أمسية السبت 21 سبتمبر، وتُختتم ببطولات ميدان الملك خالد في الحفل الأخير من الموسم.

وسيكون الدخول العام مجانيًا؛ وفق أحكام وشروط نادي سباقات الخيل، ما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى مرافق مميزة في الميدان والاستمتاع بالسباقات عبر مقاعد مجانية في المدرجات المطلة على أرضية الميدان، بالإضافة إلى العديد من الأمسيات خلال الموسم السباقي التي ستشهد فعاليات عديدة ترفيهية وموسيقية تتناسب مع جميع فئات العوائل بالإضافة الى متاجر البيع المتعددة النشاطات، وأركان وعربات الفود ترك الرائعة وخيارات عديدة أخرى من المطاعم في أمسيات الكؤوس الكبيرة والرئيسة، كما سيتمكن الجمهور أيضًا من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية؛ كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط والفوز بجوائز رائعة وقيمة.

ولضمان تجربة سلسة ومميزة سيتاح التسجيل إلكترونيًا للجميع للحصول على باقات التذاكر سواء المجانية أو المميزة، تبدأ أسعار التذاكر المميزة من 35 ريالا سعوديا، وتوفر جميع مزايا الدخول العام بالإضافة إلى الدخول إلى جناح نبض النادي – الذي يوفر موقعًا قريًبا من السباق – بالإضافة إلى الوصول إلى صالات ومطاعم يشرف عليها الشيف، فادي منيمنة الحائز على جوائز عديدة في مجاله.