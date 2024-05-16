إطلاق جائزة “بصمة بلدي” لتحسين المشهد الحضري بالمرافق العامة

الرياض : البلاد

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الإسكان التنموي، جائزة “بصمة بلدي”، وذلك بهدف تشجيع الابتكارات والمبادرات الفردية والمؤسسية لتحسين المشهد الحضري في المرافق العامة في مختلف مدن المملكة.

وتستهدف الجائزة استقطاب الحلول المبتكرة والأفكار الجديدة على مستوى الأفراد والمؤسسات، للمشاركة في تطوير وتحسين البيئة الحضرية للمرافق العامة في مدن ومحافظات المملكة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وإيجاد حلول تسهم في زيادة جماليات المدن، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا على المناطق.

وأكد وكيل الوزارة للإسكان التنموي طلال بن محمد الخنيني خلال حفل تدشين المبادرة، أن جائزة “بصمة بلدي” هي مبادرة تعمل على إحداث أثر واضح في بناء مستقبل أفضل للمجتمع السعودي، وتحفيز المبتكرين على الإسهام بأفكارهم في تطوير المشهد الحضري للمرافق العامة في مختلف المدن تحقيقاً لمستهدفات برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأشار الخنيني إلى أن الجائزة تسهم في ابتكار الحلول المستدامة وتحفيز السلوكيات الإيجابية لمواجهة التحديات البيئية والحد من التشوه البصري في الأماكن العامة وتحسين المشهد الحضري، وذلك من خلال تعزيز الممارسات المستدامة وتبني المعايير الثقافية ورفع الوعي المجتمعي.

وتدعو الوزارة الراغبين من الأفراد والمؤسسات في المشاركة بجائزة “بصمة بلدي” التقدم عبر الموقع الإلكتروني حتى 27 يونيو المقبل عبر الرابط: www.basmat-balady.com .