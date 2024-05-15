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وزير العدل يشارك في قمة” المحاكم العليا”

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو القعدة / 1445 هـ      15 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

شارك معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، في قمة رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية لأعضاء مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة ريو دي جنيرو البرازيلية.

وتناولت جلسات القمة “تعزيز المواطنة والإدماج الاجتماعي من قبل السلطة القضائية”، و” التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة القضائية”، و” التقاضي بشأن المناخ”، ومناقشة التحديات الرئيسة التي تواجهها محاكم الأعضاء في مجموعة العشرين.

وتطرق الحضور إلى الفرص والتحديات والمخاطر المرتبطة بدمج الأدوات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي (AI) في نظام العدالة، واستكشاف التقنيات المبتكرة التي تستخدمها المحاكم التابعة للمشاركين في مجموعة العشرين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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