شاهد | مانشستر سيتي يجتاز توتنهام ويزحف نحو اللقب

أصبح مانشستر سيتي على مرمى حجر من الاحتفاظ بلقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز وإحراز البطولة للموسم الرابع تواليًا، بعدما فك عقدته أخيرًا وانتصر على توتنهام هوتسبير (2-0) سهرة الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34 في الدوي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 88 نقطة في صدارة اللائحة، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال الوصيف (86) قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.



وفك مانشستر سيتي عقدته، وحقق أول انتصار في ملعب توتنهام، بعد أن انهزم في اللقاءات الأربعة التي خاضها منذ إنشاء الملعب الجديد للـ(سبيرز).



سجّل هدفي الفريق السماوي، المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 51 و91، ليعزز صدارته للائحة هدافي المسابقة بواقع 27 هدفًا.



في الجولة الأخيرة أمسية يوم الأحد المقبل 19 مايو. يستضيف مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، ويلعب أرسنال في ميدانه أمام فريق إيفرتون.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حصد لقب الدوري الإنجليزي رسميًا، بغض النظر عن نتيجة مباراة أرسنال ضد الـ(توفيز).

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