“زين السعودية” تُعلن عن استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال

الرياض : البلاد

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية”، عن ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال، ضمن خطة متكاملة لتوسعة بنيتها التحتية وشبكتها من الجيل الخامس (5G)، ومنظومة خدماتها الرقمية، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتحقيق الشمولية الرقمية على مستوى المملكة وتمكين بنية تحتية رقمية متطورة توفر أفضل تجربة عميل.

وتستهدف الشركة من هذه الاستثمارات النوعية تحقيق أثر مباشر على مستوى تغطيتها من شبكة الجيل الخامس (5G) التي ستمتد من تغطية 66 مدينة حاليًا لتصل إلى 122 مدينة ومحافظة حول المملكة تشمل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتصبح “زين السعودية” أول مشغل اتصالات يغطي المشاعر المقدسة بتقنية الجيل الخامس (5G) بشكلٍ كامل عبر جميع أبراجها.

ونتيجةٍ لذلك، سوف يتم تغطية أكثر من 66% من المناطق المأهولة بالسكان بخدمات وحلول الجيل الخامس (5G)، وستقود هذه الاستثمارات ريادة “زين السعودية” للجيل المقبل من التقنيات، حيث سيتم توظيف 45% من خطة التوسع الجديدة لدعم تقنيات الجيل الخامس المتقدمة؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية، بما يعزز فرص التمتع بتجربة رقمية مميزة للأفراد والأعمال، لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المدن الذكية، كما تدعم هذه الاستثمارات جهود “زين السعودية” للإسهام في تعزيز الطاقة الاستيعابية الرقمية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ لتواكب خطته التنفيذية وتمكّن تحقيق مستهدفاته بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030، وتقدم لجميع الحجاج والمعتمرين تجربةً رقمية استثنائية تعزز تجربتهم الروحانية والثقافية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “زين السعودية” المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: “نسعد اليوم بأن نعلن عن هذا الاستثمار الضخم لتوسعة شبكتنا امتدادًا لنهجنا في تسخير أفضل الإمكانات التقنية لخدمة مجتمعنا، بعد إطلاقنا أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والثالثة على مستوى العام، تماشيًا مع إستراتيجية الشركة المرتكزة إلى توظيف أحدث التقنيات لتمكين تحوّل رقمي حقيقي ومستدام”.

وبين أن أبرز ما يميز هذا الاستثمار النوعي هو اتساع دائرة الأثر الذي سيحدثه ليمسّ التجربة الرقمية للأفراد والمؤسسات، ويسهم في انتقال المملكة ومواكبتها لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ إلى جانب الدور المهم لهذه الخطوة في تسخير التقنية لإثراء الرحلة الروحانية للحجاج والمعتمرين، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية، مما يعزز فرص التمتع بتجربة رقمية متكاملة لكلٍّ من الأفراد وقطاع الأعمال، مفيداً أن ذلك يأتي في إطار الشمولية الرقمية والاستدامة لتحقيق أثر تنموي حقيقي يمس حياة الفرد والمجتمع في المملكة ويسهم في تعزيز مكانة السعودية كمنصّة عالمية للابتكار والحلول الرقمية والاتصالات وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

يذكر أنَّ “زين السعودية” تحرص على أن تكون الاستدامة في صميم خططها التوسعية وعملياتها التشغيلية، حيث تقود الجهود نحو تعزيز استخدام التقنية الخضراء في المملكة، من خلال التعاون مع عمالقة التقنية حول العالم، في موازاة عملها على خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تكلّلت جهودها في هذا المجال بتدشين أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم في وجهة “البحر الأحمر”، لتحدث سبقًا نوعيًا جديدًا على مستوى الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتقدم ولأول مرة على مستوى العالم حلًّا عمليًا للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يمثل أحد أكثر التحديات التقنية تعقيدًا على مستوى العالم.