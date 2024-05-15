تفقد محطة القطار ودشن «حج بلياقة».. أمير المدينة المنورة يطلع على سير الأعمال بالمطار

البلاد – المدينة المنورة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، أهمية تجويد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في ظل الإمكانات، التي هيأتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لرعاية الحرمين الشريفين والعناية بشؤون ضيوف الرحمن، وتقديم كل ما من شأنه التيسير لقاصديهما، بما يمكنهم من أداء الفريضة بكل يُسر وطمأنينة.

جاء ذلك خلال زيارته لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، للاطلاع على سير الأعمال بالتزامن مع بدء توافد الحجيج لأداء فريضة الحج هذا العام 1445هـ، مشيرًا إلى الأدوار التي تضطلع بها الكفاءات البشرية العاملة لتيسير إجراءات وصول ضيوف الرحمن، وتفويجهم إلى مقار سكنهم وتقديم الخدمات المتكاملة لهم.

وتفقد سموه منطقة” الحج بلازا” التي تشتمل على 6 صالات بسعة لأكثر من 500 مسافر، وتقدم داخلها مجموعة من الخدمات لضيوف الرحمن، كما زار الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة التي خُصصت لاستقبال الحجاج المستفيدين من المبادرة، وتستهدف تقديم تجربة سفر سهلة وميسرة لضيوف الرحمن. من جهة ثانية، تفقد سمو أمير منطقة المدينة المنورة محطة قطار الحرمين السريع، للاطلاع على جاهزية الخدمات المقدمة في المحطة والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات في إطار الحرص على سهولة التنقلات والحركة بين المدينتين المقدستين. كما دشن مبادرة “حج بلياقة” وتستهدف تأهيل الراغبين في أداء مناسك الحج صحياً من خلال عيادة متخصصة.