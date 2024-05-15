تعزز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.. استثمارات مليارية جديدة بقطاع الدواجن

البلاد – الرياض

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع عددٍ من الاتفاقيات في قطاع الدواجن، تشجيعًا للاستثمار في قطاع الدواجن، وتعزيز الأمن الغذائي؛ استثمارات تتجاوز (4) مليارات ريال.

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار (تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن).

وتمثل هذه الاتفاقيات نقلة نوعية لتعزيز التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الدواجن في المملكة، وفرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، وخطوة مهمة نحو تنويع مصادر الدخل في المملكة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

ويشارك صندوق التنمية الزراعية في المعرض لتعريف المستثمرين ورواد الأعمال بالخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها في هذا المجال، والدعم المقدم للمشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة.

ويُعد معرض الشرق الأوسط للدواجن أكبر وأضخم معرض متخصص في صناعة الدواجن، ويستضيف هذا العام أكثر من (300) شركة من (40) دولة حول العالم، ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في القطاع بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها؛ لتطوير صناعة الدواجن، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع وزيادة الناتج المحلي؛ تحقيقاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.