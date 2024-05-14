18 مرفقاً صحياً لخدمة الحجاج في المدينة

البلاد ــ المدينة المنورة

هيأ تجمّع المدينة المنورة الصحّي 18 مستشفى ومركزًا طبيًا رسميًا وموسميًا، يعمل بها أكثر من 21 ألف كادر صحي وفني؛ لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج هذا العام.

وأوضح التجمّع أن الخدمات التي هُيأت لموسم حج هذا العام، تشمل تجهيز الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة، وتجهيزات طبية متكاملة، وخدمات إسعافية متكاملة، وتوفير لقاحات الحج اللازمة، وخدمات مختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى الخدمات الصحية في المنافذ التي تشمل مراكز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير عبدالمحسن بينبع، وميناء ينبع التجاري، إضافة إلى وحدة الخدمات الطارئة بمحطة قطار الحرمين السريع.