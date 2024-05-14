وزيرة بريطانية: العديد من نجومنا الرياضيين سيلعبون في السعودية

البلاد- جدة
أكدت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، أن العديد من نجوم الرياضة في المملكة المتحدة، سيتجهون إلى المملكة العربية السعودية، من أجل خوض تجربة رياضية جديدة.
فريزر في تصريحات خلال فعالية مستقبل عظيم «Great Future» التي تحتضنها مدينة الرياض على مدار يومي 14 و15 مايو الجاري في مركز الملك عبدالله المالي «كافد»: «قريبًا.. سيلعب العديد من نجوم الرياضة البريطانية في المملكة».
وتعد فعالية مستقبل عظيم «Great Future» التي تحتضنها مدينة الرياض على مدار يومي 14 و15 مايو الجاري في مركز الملك عبدالله المالي «كافد»، إحدى مبادرات مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد ريشي سوناك. وتستضيف الرياض فعالية مستقبل عظيم «Great Future» لتؤكد على مكانتها؛ بوصفها وجهةً عالمية للأحداث والمحافل الدولية؛ ثقافياً، واقتصادياً، وسياحياً، ورياضياً.
وتجمع الفعالية المسؤولين من الجانبين السعودي والبريطاني، وتقدّم جدول أعمال شامل يُغطي مجموعة متنوعة من المجالات بما فيها الأعمال، والابتكار، والثقافة والرياضة، وعروض الطبيعة الديناميكية والمتعددة الأوجه لهذا التعاون، وتتضمن الفعالية عقد 40 جلسةً وورشة عمل يتحدث خلالها 149 مسؤولاً وخبيراً إلى جانب مجموعة من الفعاليات الإضافية، التي ستستمر على مدى 12 شهراً المقبلة، والتي تشهد مشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً في المملكة المتحدة؛ لتعزيز الشراكة في المجالات الواعدة والناشئة، وكل ذلك بهدف تسهيل التبادل الثقافي، والدبلوماسية الثقافية بين المملكتين، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتنمية التجارة والاستثمار، وتقوية التكامل والتعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف القطاعات.
فيديو | وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر: قريبا.. سيلعب العديد من نجوم الرياضة البريطانية في المملكة#GREATFUTURES #معاً_لمستقبل_عظيم #الإخبارية pic.twitter.com/wV4tV06lNV
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 14, 2024