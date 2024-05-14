طيران ناس

نقل “طيران ناس” خلال الربع الأول من العام الحالي، أكثر من 3.7 مليون مسافر على متن رحلاته، مسجلاً ارتفاعاً في عدد الركاب بنسبة 51 % على أساس سنوي مقارنةً بالربع الأول 2023. كما حقق طيران ناس زيادةً إجماليةً في السعة المقعدية بنسبة 43 % على أساس سنوي خلال الربع الأول 2024، مدعوماً بالرحلات الداخلية والدولية والتي ارتفعت بنسبة 45 % و40 % على التوالي.

السوق السعودي

يترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق السعودي إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول ، خلال المهلة المُحددة نظاما والتي تنتهي يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الحالي.

وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الأحد على تراجع بنسبة 0.6 % ليغلق عند 12217 نقطة (-67 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.

المطاحن الأولى

أعلنت شركة المطاحن الأولى أنها قد أكملت شراءها للكمية المستهدفة من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل، حيث اشترت 300 ألف سهم (تمثل 0.54 % من أسهمها)، بقيمة 25.36 مليون ريال، موضحة أن متوسط سعر الشراء للسهم بلغ 84.54 ريال، وأن الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين لن تستحق أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.